Shot: Москвичка перепутала педали и врезалась на иномарке в ресторан рядом с МГУ

Жительница Москвы, управляя автомобилем Nissan Murano, перепутала педали и врезалась в ресторан, расположенный на Университетском проспекте, рядом с Московском государственным университетом имени Ломоносова. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщил Shot со ссылкой на источник.
— По словам очевидцев, никто не пострадал, но бамперу (автомобиля — прим. «ВМ») и суши-бару досталось. Местные шутят, что так недовольная клиентка расквиталась с заведением, — передает Telegram-канал.
9 мая на улице Мухачева в городе Бийске Алтайского края трамвай на полном ходу сошел с рельсов и врезался в опору контактной сети. В результате аварии пострадали женщина и двое детей.
8 мая два автомобиля такси столкнулись на пересечении улиц Менжинского и Енисейской на северо-востоке столицы, в результате чего пострадала женщина.