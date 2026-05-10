«Арестовали и требуют денег»: В Таиланде обнаружен загадочно пропавший житель Ростовской области: подробности

В Таиланде найден мужчина из Ростовской области, который при загадочных обстоятельствах пропал в этой стране. Об этом изданию «КП-Ростов-на-Дону» сообщила автор блога о жизни в Таиланде по имени Светлана, которая помогала искать пропавшего.
По словам девушки, 34-летний Рустам (имя изменено — прим. ред.) больше года проживал в таиландском городе Чиангмай. В апреле он переехал на Пхукет.
«Мужчина поддерживал близкие отношения с матерью и созванивался с ней почти каждый день», — сказала она, отметив, что 2 мая Рустам неожиданно позвонил матери и сообщил, что находится в полицейском участке. По его словам, с него требовали штраф в размере 5−10 тысяч батов, которых у него при себе не было. Затем связь внезапно прервалась.
Светлана уточнила, что напуганная женщина перевела деньги. После этого сын перестал выходить на связь. Также она добавила, что один из жителей Пхукета пытался помочь матери пропавшего и посетил участок, где могли держать Рустама, но его там не оказалось. А правоохранители заявили, что человек с такими данным к ним не поступал.
В материале подчеркнули, что в воскресенье, 10 мая, Светлана сообщила, что пропавший найден. Однако, где Рустам находился все это время и в каком сейчас состоянии, волонтер не пояснила.
Как писал сайт KP.RU, 3 апреля на Пхукете уже шестой день продолжались поиски 38-летнего москвича и 30-летней петербурженки. Мужчина владел ритуальным агентством в столице, а девушка раньше работала комфорт-менеджером в мужском баре и была известна как фитнес-модель.