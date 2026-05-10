Смертельное ДТП произошло в ночь на 10 мая в центре Ростова

Легковушка Mazda 3 под управлением 19-летнего молодого человека ехала со стороны центра. В какой-то момент он не справился с управлением, из-за чего машина сначала сбила металлическое ограждение у дороги, после чего вылетела в стену жилой пятиэтажки. Поручни у пешеходного мостика, который ведет к одному из магазинов, были поломаны, а часть из них отлетела в ролл-ставни. Сам автомобиль скорежило от удара.