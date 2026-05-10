Полицейские Ростовской области провели профилактическую операцию «Табор»

Полицейские Роствоской области провели профилактическую операцию «Табор». Об этом сообщили в донском главке МВД.
Рейды провели в Таганроге, Волгодонске и Пролетарском районе. В операции были задействованы около 800 сотрудников полиции, казаков и бойцов Росгвардии. Оперативники проверили 1,5 тыс. адресов и 700 автомобилей. С профилактической целью проведены беседы по недопущению межнациональных конфликтов.
По итогам рейда пресечено 336 административных правонарушений в сферах миграции, предпринимательства и дорожного движения. Задержан 19-летний гражданин, находившийся в федеральном розыске.
В Таганроге изъята контрафактная табачная продукция, в Волгодонске — 392 особи незаконно выловленных пресноводных раков. Также возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, задержанного с наркотическим средством.
Оперативно-профилактические мероприятия продолжаются на всей территории Ростовской области.