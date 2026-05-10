Стал известен «нулевой пациент» круизного лайнера с хантавирусом

Ранее украинские паблики начали активно распространять сообщения о том, что хантавирус якобы проник в Польшу и власти уже ввели карантинные ограничения. Однако официально подтверждённых случаев заболевания этой инфекцией на польской территории в настоящий момент нет. Под медицинское наблюдение действительно поместили одного человека. Как выяснилось, он мог ранее пересекаться с пассажиром круизного лайнера MV Hondius, на борту которого ранее случилась вспышка инфекции.