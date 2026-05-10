Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белгородскую область атаковали дроны: Ранены четверо, часть села осталась без света

ВСУ атаковали сразу три муниципалитета Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали четыре мирных жителя.

В селе Варваровка Белгородского округа после удара дрона баротравму получил 17-летний юноша. Его госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. В Новой Таволжанке ранен мужчина. Он сам обратился в Шебекинскую ЦРБ, где врачи диагностировали минно-взрывную травму и повреждение глаза. После оказания первой помощи пострадавшего направили в областную клиническую больницу.

Там же, в Новой Таволжанке, при детонации беспилотника пострадал боец «Орлана». Его доставили в больницу сослуживцы. У мужчины баротравма, лечение он продолжит амбулаторно. Ещё один житель получил баротравму в Шебекино после взрыва дрона в воздухе. Его везут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Повреждения зафиксированы сразу в нескольких населённых пунктах. В Вознесеновке сгорел легковой автомобиль, в Шебекино беспилотник повредил кровлю и фронтон частного дома, а в Зимовеньке досталось припаркованным микроавтобусу и легковушке. В Новой Таволжанке после атак выбиты окна, повреждены кровли, фасады и стены двух частных домов. Также перебита линия электропередачи — часть села временно осталась без света. Ремонт начнут после согласования с Минобороны РФ.

В Ясных Зорях детонация дрона выбила окна в двух квартирах многоэтажки, ещё одна квартира получила частичные повреждения. В Октябрьском после ударов двух БПЛА посечён забор частного дома и уничтожен огнём автомобиль. В Таврово обломки сбитого беспилотника пробили крышу надворной постройки.

В Грайворонском округе под удар попали Дорогощь, Косилово и район Дунайки. В Дорогощи частный дом трижды атаковали FPV-дроны, а на территории сельхозпредприятия после ещё одного удара загорелось помещение. В Косилово повреждена крыша торгового объекта, а возле Дунайки беспилотник ударил по служебной машине.

В приграничном районе Курской области также пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал частное домовладение в посёлке Песчанский Беловского района, сообщал губернатор Александр Хинштейн. В результате удара 52-летний мужчина получил осколочное ранение ноги.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше