Три человека пропали в Томской области после опрокидывания судна в реке

В реке Назинская в Томской области опрокинулось маломерное судно с четырьмя людьми. Один из них выбрался на берег, остальные пропали. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Томская транспортная прокуратура начала проверку на предмет безопасности эксплуатации маломерного флота.

Инцидент произошел 7 мая в районе села Назинское в Александровском районе, уточнило Восточное МСУТ СКР в Telegram-канале. Ведомство начало доследственную проверку о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что привело по неосторожности к смерти двух и более человек.