В Индии «серийная невеста» 9 раз выходила замуж и сбегала с наживой

Ранее Life.ru писал о другой необычной истории с невестой — но уже со счастливым финалом. В Китае девушка очнулась всего за два дня до собственной свадьбы после 92 дней комы. Ван Жаньжань впала в кому после аллергической реакции на укол, который ей сделали в больнице из-за боли в горле. До этого она вместе с женихом Чжаном Сижуем готовилась к свадьбе, назначенной на 25 апреля. К моменту торжества пара должна была быть вместе почти шесть лет.