Дрон ВСУ ранил женщину в селе Белгородской области

Ранее сообщалось, что за сутки в Белгородской области от ударов беспилотников пострадали восемь человек. Атаки продолжились, несмотря на перемирие по случаю празднования Дня Победы. Шестеро раненых, среди которых 12-летний ребёнок и трое сотрудников скорой помощи, пострадали в посёлке Разумное Белгородского округа. Там дрон атаковал коммерческий объект. В результате разрушены само здание, один павильон и 21 автомобиль.