Загорелась гора Бештау в Лермонтово: что известно

В городе Лермонтов Ставропольского края произошло возгорание на горе Бештау на площади две тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
В ведомстве отметили, что для ликвидации возгорания привлечены десять специалистов, а также пять единиц техники.
Как писал сайт KP.RU, 19 апреля прошлого года крупный ландшафтный пожар произошел на горе Бештау. По словам мэра Лермонтова Елены Кобзевой, к тушению приступили сотрудники Регионального поисково-спасательного отряда, пожарных частей, Аварийно-спасательной службы, Лесхоза. Она уточнила, что площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Однако позже в краевом МЧС подчеркнули, что масштаб пожара оказался гораздо больше. Всего возникло четыре очага.