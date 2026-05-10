Под Пятигорском госпитализировали продавца после пожара на рынке «Лира»

Женщина-продавец пострадала в результате крупного пожара на рынке «Лира» под Пятигорском. Об этом сообщил глава Предгорного округа Ставропольского края Николай Бондаренко.
По его словам, пострадавшая получила ожоги второй степени. Медики оказали ей помощь на месте, после чего женщину госпитализировали.
«К сожалению, без пострадавших не обошлось. В результате возгорания на рынке “Лира” пострадала продавец», — написал Бондаренко в Telegram-канале.
Пожар к вечеру удалось локализовать на площади 1,3 тысячи квадратных метров. На месте продолжаются разбор конструкций и проливка.
Крупное возгорание произошло на рынке днем 10 мая. Огонь охватил торговые павильоны и быстро распространился. С территории рынка были эвакуированы около 100 человек.
В ликвидации пожара участвовали 55 спасателей и 13 единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Прокуратура начала проверку.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на рынке «Лира» составляла около 1100 квадратных метров, при этом сохранялась угроза дальнейшего распространения огня.