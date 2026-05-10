Иранские дроны поразили американский танкер в Персидском заливе

Американское судно Neha подверглось атаке двух иранских беспилотников в Персидском заливе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на главу компании Safesea Group.
«Один из беспилотников попал в судно, второй промахнулся. В момент атаки танкер был без груза и находился на якоре недалеко от Дохи», — говорится в публикации.
На борту находились 23 моряка, пострадавших нет.