На горе Бештау произошел пожар площадью 2 тысячи квадратных метров

Пожар вспыхнул на горе Бештау в Ставропольском крае. Огонь охватил около 2 тысяч квадратных метров сухой растительности, сообщили в региональном управлении МЧС.
«Гора Бештау, происходит горение сухой растительности на площади 2 000 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.
На месте работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала.
Причины возгорания пока не уточняются. Спасатели продолжают тушение пожара и не допускают дальнейшего распространения огня.
Ранее в этот же день крупный пожар произошел на рынке «Лира» под Пятигорском. Огонь охватил торговые павильоны и распространился более чем на тысячу квадратных метров. С территории рынка эвакуировали около 100 человек. В результате происшествия пострадала продавец, получившая ожоги второй степени.