Взобравшиеся на Эльбрус туристы запросили помощь экстренных служб: спасатели начали поиски

В воскресенье, 10 мая, туристы на Эльбрусе подали сигнал о помощи. Спасатели уже вышли на поиски. Об этом оповестили в экстренных службах Кабардино-Балкарии, транслирует РИА Новости.
Известно, что туристы находятся в горах на высоте 5100 метров. Спасатели действуют оперативно. Они уже на подходе, отметили в экстренных службах.
«Группа туристов, предварительно, два человека, находящиеся на высоте 5100 метров на Эльбрусе, запросила о помощи. Спасатели выдвинулись на поиски», — рассказал собеседник агентства.
В конце апреля группа туристов погибла в горах Мунку-Сардык в Бурятии. Люди отправились в поход в непогоду и без должной подготовки к тяжелым условиям. Всего скончались три человека. Туристы погибли при восхождении от переохлаждения.