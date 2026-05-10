Взобравшиеся на Эльбрус туристы запросили помощь экстренных служб: спасатели начали поиски

Спасатели начали поиск двух туристов на Эльбрусе.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 10 мая, туристы на Эльбрусе подали сигнал о помощи. Спасатели уже вышли на поиски. Об этом оповестили в экстренных службах Кабардино-Балкарии, транслирует РИА Новости.

Известно, что туристы находятся в горах на высоте 5100 метров. Спасатели действуют оперативно. Они уже на подходе, отметили в экстренных службах.

«Группа туристов, предварительно, два человека, находящиеся на высоте 5100 метров на Эльбрусе, запросила о помощи. Спасатели выдвинулись на поиски», — рассказал собеседник агентства.

В конце апреля группа туристов погибла в горах Мунку-Сардык в Бурятии. Люди отправились в поход в непогоду и без должной подготовки к тяжелым условиям. Всего скончались три человека. Туристы погибли при восхождении от переохлаждения.