Нескольких машин столкнулись на внешней стороне 32-го километра МКАД

Нескольких автомобилей столкнулись на внешней стороне 32-го километра МКАД. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— На внешней стороне 32-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких машин. Движение в районе аварии затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
8 мая две машины такси столкнулись на пересечении улиц Менжинского и Енисейской на северо-востоке столицы. В результате ДТП пострадала одна пассажирка. У пострадавшей диагностировали переломы. Ее доставили в больницу.
Ранее такси и маршрутка столкнулись на Калужском шоссе в Новой Москве. В результате аварии пострадали семь человек, включая одного подростка.