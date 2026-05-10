Shot: Двое туристов пропали на Эльбрусе

Два туриста пропали на горе Эльбрус. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

— Спасатели Кабардино-Балкарии отправились на поиски туристов, которые застряли на Эльбрусе, — говорится в публикации.

Уточняется, что они могут находиться на высоте 5100 метров.

В настоящее время на Эльбрусе стоит морозная погода, поэтому начавшие поисковую операцию спасатели стараются действовать максимально быстро, отмечается в посте.

6 мая сообщилось, что туристки, пропавшие в горах Карачаево-Черкесии, найдены в районе озера Любви на высоте 2400 метров. Уточнялось, что девушки не нуждаются в медицинской помощи.

Две молодые выпускницы астраханского медколледжа, отправившиеся в путешествие по Северному Кавказу, пропали без вести в районе Архыза 5 мая. Они изначально направлялись к озеру Любви, которое расположено в семи километрах от курорта. Согласно поверью, его воды помогают одиноким девушкам найти свою вторую половинку.