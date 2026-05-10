Shot: Двое туристов пропали на Эльбрусе

Две молодые выпускницы астраханского медколледжа, отправившиеся в путешествие по Северному Кавказу, пропали без вести в районе Архыза 5 мая. Они изначально направлялись к озеру Любви, которое расположено в семи километрах от курорта. Согласно поверью, его воды помогают одиноким девушкам найти свою вторую половинку.