Следователи заподозрили драку пилотов перед падением Boeing в Китае

Daily Mail пишет, что противостояние в кабине продолжалось около 18 секунд. Итальянские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с расследованием Национального совета по безопасности на транспорте США, сообщили о криках, тяжёлом дыхании и звуках борьбы на записи самописцев. По данным расследования, перед переходом самолёта в резкое пике на Boeing принудительно отключили оба двигателя. Эксперты отметили, что на этой модели самолёта рычаги подачи топлива защищены от случайного выключения, поэтому для остановки двигателей требуются осознанные действия экипажа.