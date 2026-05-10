Судно MV Hondius покинули 94 человека после обнаружения хантавируса

Судно MV Hondius направилось к Канарским островам после остановки у Кабо-Верде, где ранее с него были эвакуированы люди с симптомами хантавирусной инфекции.
«Сегодня, как вы хорошо знаете, у нас был довольно интенсивный день: 94 человека сошли с судна», — заявила Гарсия журналистам.
Как уточнила министр, операция прошла «совершенно нормально». Репатриация пассажиров осуществлялась несколькими рейсами. На следующий день запланированы еще два рейса: в Австралию, которым планируется вывезти шесть человек, и в Нидерланды, которым, как ожидается, отправят 18 человек.
После этого на борту должны остаться 34 человека. По завершении операции судно сможет покинуть район испанских Канарских островов.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.