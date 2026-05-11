Эвакуируемые с Эльбруса туристы не зарегистрировали маршрут в МЧС

Двое альпинистов, застрявших на Эльбрусе, не прошли регистрацию маршрута в МЧС. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства. Спасатели эвакуируют туристов с высоты 5 100 метров в условиях сильной метели и минусовой температуры.

По данным спасателей, погодные условия серьёзно осложняют работу. На горе идёт снег и дует сильный ветер. К месту происшествия выдвинулись десять сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Они используют три единицы техники.

«Минусовая температура в горах и метель осложняют работу спасателей. Свой маршрут туристы в МЧС не регистрировали», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в районе горы Эльбрус пропали два человека. Спасатели Кабардино-Балкарии отправились на поиски туристов, которые застряли на высоте 5 100 метров. Из-за мороза и метели спасатели стараются действовать максимально быстро.

