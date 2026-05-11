Пропавшие на Эльбрусе туристы найдены живыми, их состояние удовлетворительное

Пропавшие на Эльбрусе туристы найдены живыми. Видео © MAX / МЧС Кабардино-Балкарии.
В настоящий момент осуществляется спуск туристов. По предварительным данным, состояние мужчин оценивается как удовлетворительное.
Напомним, ранее в районе горы Эльбрус пропали два человека. Спасатели Кабардино-Балкарии отправились на поиски туристов, которые застряли на высоте 5 100 метров. Известно, что мужчины не прошли регистрацию маршрута в МЧС. Погодные условия серьёзно осложняли работу спасателей. На горе идёт снег и дует сильный ветер.
