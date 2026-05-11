Спасатели эвакуируют туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии

Двое туристов не смогли самостоятельно спуститься с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщает МЧС РФ.
По данным ведомства, они не могли спуститься с высоты 5100 метров. На помощь выдвинулись десять спасателей и три единицы техники. Мужчин удалось найти.
«Производится их спуск. По предварительной информации, состояние мужчин удовлетворительное», — говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что работу спасателей осложнила минусовая температура в горах и метель. Кроме того, в МЧС рассказали, что туристы не регистрировали свой маршрут в МЧС.
Напомним, в апреле на Эльбрусе спасатели эвакуировали незарегистрированного туриста, получившего травмы. Для эвакуации привлекались шесть спасателей и две единицы техники. По данным МЧС РФ, пострадавшим оказался 23-летний мужчина, он получил ушибы.