Спасатели эвакуируют туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии

Двое туристов не смогли самостоятельно спуститься с горы Эльбрус в Кабардино-Балкариии, мужчины выжили, производится их спуск, сообщает МЧС РФ.

Источник: Аргументы и факты

По данным ведомства, они не могли спуститься с высоты 5100 метров. На помощь выдвинулись десять спасателей и три единицы техники. Мужчин удалось найти.

«Производится их спуск. По предварительной информации, состояние мужчин удовлетворительное», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что работу спасателей осложнила минусовая температура в горах и метель. Кроме того, в МЧС рассказали, что туристы не регистрировали свой маршрут в МЧС.

Напомним, в апреле на Эльбрусе спасатели эвакуировали незарегистрированного туриста, получившего травмы. Для эвакуации привлекались шесть спасателей и две единицы техники. По данным МЧС РФ, пострадавшим оказался 23-летний мужчина, он получил ушибы.

