Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обнаружены туристы, которые застряли на Эльбрусе

Спасатели МЧС России обнаружили двух туристов, оказавшихся в затруднительном положении на Эльбрусе.

Спасатели МЧС России обнаружили двух туристов, оказавшихся в затруднительном положении на Эльбрусе. Их состояние оценивается как удовлетворительное, и в настоящее время проходит операция по их спуску.

Вечером в воскресенье поступила информация о том, что двое мужчин застряли на высоте 5 100 метров на Эльбрусе и не могут самостоятельно спуститься. На помощь им выдвинулись специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

По данным министерства, операция по спасению осложняется неблагоприятными погодными условиями: в горах наблюдаются минусовые температуры и метель. Несмотря на это, спасатели смогли установить контакт с туристами и оценить их состояние. В данный момент продолжается работа по их безопасному спуску с вершины.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше