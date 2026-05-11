Обнаружены туристы, которые застряли на Эльбрусе

Спасатели МЧС России обнаружили двух туристов, оказавшихся в затруднительном положении на Эльбрусе. Их состояние оценивается как удовлетворительное, и в настоящее время проходит операция по их спуску.
Вечером в воскресенье поступила информация о том, что двое мужчин застряли на высоте 5 100 метров на Эльбрусе и не могут самостоятельно спуститься. На помощь им выдвинулись специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
По данным министерства, операция по спасению осложняется неблагоприятными погодными условиями: в горах наблюдаются минусовые температуры и метель. Несмотря на это, спасатели смогли установить контакт с туристами и оценить их состояние. В данный момент продолжается работа по их безопасному спуску с вершины.