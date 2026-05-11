Спасатели нашли застрявших на Эльбрусе туристов

Спасатели обнаружили застрявших на Эльбрусе туристов. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии.
— Спасатели МЧС РФ обнаружили двух туристов на Эльбрусе. По предварительной информации, состояние мужчин удовлетворительное, — говорится в канале ведомства в мессенджере МАКС.
В настоящее время производится их спуск.
10 мая сообщалось, что два туриста пропали на горе Эльбрус. Спасатели Кабардино-Балкарии отправились на поиски туристов, которые застряли на Эльбрусе. Уточняется, что они могут находиться на высоте 5100 метров.
6 мая сообщилось, что туристки, пропавшие в горах Карачаево-Черкесии, найдены в районе озера Любви на высоте 2400 метров. Уточнялось, что девушки не нуждаются в медицинской помощи.
Две молодые выпускницы астраханского медколледжа, отправившиеся в путешествие по Северному Кавказу, пропали без вести в районе Архыза 5 мая. Они изначально направлялись к озеру Любви, которое расположено в семи километрах от курорта. Согласно поверью, его воды помогают одиноким девушкам найти свою вторую половинку.