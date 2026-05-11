В Кабардино-Балкарии спасают застрявших на Эльбрусе туристов: что сообщили в МЧС

Спасатели нашли застрявших на Эльбрусе туристов, их состояние удовлетворительное.

Источник: Комсомольская правда

В Кабардино-Балкарии проводят спасательную операцию после уведомления от туристов, поднявшихся на Эльбрус. Они застряли на высоте порядка 5 100 метров. Спасатели обнаружили людей, их состояние удовлетворительное. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Как уточняется, туристов вскоре спустят с гор. Процесс спасения уже ведется.

«Спасатели МЧС России обнаружили двух туристов на Эльбрусе. По предварительной информации, состояние мужчин удовлетворительное», — рассказали в МЧС.

По имеющимся данным, люди не могли спуститься с гор самостоятельно. Они находились на участке «Косая полка». Спасательные работы осложняет плохая погода. В горах лавиноопасно, а также лежит снег. Гидрометцентр в Кабардино-Балкарии прогнозирует до конца суток сильные дожди и грозы.

