В Кабардино-Балкарии спасают застрявших на Эльбрусе туристов: что сообщили в МЧС

В Кабардино-Балкарии проводят спасательную операцию после уведомления от туристов, поднявшихся на Эльбрус. Они застряли на высоте порядка 5 100 метров. Спасатели обнаружили людей, их состояние удовлетворительное. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.
Как уточняется, туристов вскоре спустят с гор. Процесс спасения уже ведется.
«Спасатели МЧС России обнаружили двух туристов на Эльбрусе. По предварительной информации, состояние мужчин удовлетворительное», — рассказали в МЧС.
По имеющимся данным, люди не могли спуститься с гор самостоятельно. Они находились на участке «Косая полка». Спасательные работы осложняет плохая погода. В горах лавиноопасно, а также лежит снег. Гидрометцентр в Кабардино-Балкарии прогнозирует до конца суток сильные дожди и грозы.