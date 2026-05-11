В Сети появилось видео с избиением украинца, который бросал камни в тюленя

Напомним, полиция задержала мужчину по подозрению в жестоком обращении с охраняемым тюленем-монахом. Речь идёт о самке тюленя по кличке Кайви, которая незадолго до этого родила детёныша. Животное находилось под наблюдением специалистов и было ограждено временным защитным барьером. Как утверждается, Игорь Литвинчук связан с транспортной компанией Transridge Inc.