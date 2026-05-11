Возгорание на горе Бештау ликвидировано

Ранее в Севастополе спасатели оказали помощь женщине, которая сорвалась со склона на мысе Фиолент. Женщина оступилась во время спуска к морю и упала примерно с 10-метровой высоты на скальную полку, получив различные травмы. Спасатели организовали страховку, подготовили необходимое снаряжение и спустились к пострадавшей. Женщине оказали первую помощь, уложили на носилки и эвакуировали по крутому склону в безопасное место.