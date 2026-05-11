СК РФ инициировал проверку после инцидента с вертолётом в Санкт-Петербурге

Напомним, в районе Петропавловской крепости вертолёт Ми-8 во время посадки вызвал сильный воздушный поток, из-за которого детскую коляску сдуло в Кронверкский пролив. Женщина, державшая коляску, чуть не упала в воду. Оказалось, что в коляске никого не было, поэтому обошлось без серьёзных травм. По информации из открытых источников, вертолёт Ми-8 1974 года выпуска, принадлежащий «Балтийским авиалиниям», используется для туристических полётов.