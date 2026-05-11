В Москве водитель каршеринга попал в ДТП, пытаясь скрыться от полиции

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Водитель каршеринга не справился с управлением и попал в ДТП в Москве, уходя от преследования полиции после законного требования остановиться, он задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
«Полицейскими было организовано преследование. В результате правонарушитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства», — сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД рассказали, что инцидент произошел в районе 1-го Митинского переулка, д. 25. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль, водитель которого проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке и продолжил движение, пытаясь скрыться. «В настоящее время информации о пострадавших в результате ДТП не поступало», — отметили в главке.
В отношении правонарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 12.33, 12.8.1 и 12.25 КоАП РФ. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.