Водитель каршеринга в Москве попал в ДТП, пытаясь скрыться от полиции

Водитель каршеринга не справился с управлением и попал в аварию в Москве, уходя от преследования полиции после требования остановиться. Об этом ТАСС сообщили в понедельник, 11 мая, в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

— Полицейскими было организовано преследование. В результате правонарушитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего его задержали сотрудники полиции и доставили в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства, — рассказали в пресс-службе агентству.

Инцидент произошел в районе 1-го Митинского переулка, 25. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить машину, водитель которой проигнорировал законные требования правоохранителей об остановке и продолжил движение, пытаясь скрыться.

— Информации о пострадавших в результате ДТП не поступало, — уточнили в ведомстве.

В отношении правонарушителя составили протоколы об административных правонарушениях по статьям 12.33, 12.8.1 и 12.25 КоАП России. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сказано в статье.

10 мая нескольких автомобилей столкнулись на внешней стороне 32-го километра МКАД. Движение в районе аварии было затруднено.