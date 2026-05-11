Водитель каршеринга в Москве попал в ДТП, пытаясь скрыться от полиции

Водитель каршеринга не справился с управлением и попал в аварию в Москве, уходя от преследования полиции после требования остановиться. Об этом ТАСС сообщили в понедельник, 11 мая, в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
— Полицейскими было организовано преследование. В результате правонарушитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего его задержали сотрудники полиции и доставили в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства, — рассказали в пресс-службе агентству.
Инцидент произошел в районе 1-го Митинского переулка, 25. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить машину, водитель которой проигнорировал законные требования правоохранителей об остановке и продолжил движение, пытаясь скрыться.
— Информации о пострадавших в результате ДТП не поступало, — уточнили в ведомстве.
В отношении правонарушителя составили протоколы об административных правонарушениях по статьям 12.33, 12.8.1 и 12.25 КоАП России. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сказано в статье.
