С лайнера с хантавирусом у Канарских островов эвакуировали 94 человека

Ранее был установлен предполагаемый «нулевой пациент» с хантавирусом на лайнере MV Hondius. Им оказался 70-летний орнитолог из Нидерландов Лео Шилперорд. До посадки на борт он наблюдал за птицами на свалке в Аргентине. Аргентинские власти подозревают, что учёный вдохнул частицы фекалий длиннохвостого рисового хомячка — основного переносчика штамма «Андес». 1 апреля орнитолог вместе с женой и 112 другими пассажирами сел на борт лайнера. Через пять дней у мужчины появились симптомы, ещё через пять — он скончался. Его жена Мирьям покинула судно 24 апреля, но по пути домой потеряла сознание в аэропорту и умерла на следующий день.