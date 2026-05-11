На Гавайях турист забросал камнями редкого тюленя-монаха

Турист на пляже на Гавайских островах в США забросал камнями редкое животное — тюленя-монаха, сообщил портал Hawaii News.
Мужчина отдыхал в городе Лахайна. На пляже он заметил тюленя, который проплывал неподалеку, и стал кидать камни в животное. Свидетели пытались остановить туриста, но тот не отреагировал на замечания.
В социальных сетях появилась видеозапись с живодёром, которая вызвала резонанс в обществе. Мэр округа Мауи Ричард Биссен назвал поступок туриста отвратительным и пообещал привлечь его к ответственности.
В отношении мужчины федеральные власти США инициировали уголовное расследование. Живодёру грозит до пяти лет лишения свободы. Популяция тюленей-монахов, которые обитают только на Гавайях, составляет приблизительно всего 1,6 тысячи особей.
