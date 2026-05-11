Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Гавайях турист забросал камнями редкого тюленя-монаха

Туристу, который на Гавайских островах бросал камнями в редкого тюленя-монаха, грозит до пяти лет тюрьмы.

Источник: Аргументы и факты

Турист на пляже на Гавайских островах в США забросал камнями редкое животное — тюленя-монаха, сообщил портал Hawaii News.

Мужчина отдыхал в городе Лахайна. На пляже он заметил тюленя, который проплывал неподалеку, и стал кидать камни в животное. Свидетели пытались остановить туриста, но тот не отреагировал на замечания.

В социальных сетях появилась видеозапись с живодёром, которая вызвала резонанс в обществе. Мэр округа Мауи Ричард Биссен назвал поступок туриста отвратительным и пообещал привлечь его к ответственности.

В отношении мужчины федеральные власти США инициировали уголовное расследование. Живодёру грозит до пяти лет лишения свободы. Популяция тюленей-монахов, которые обитают только на Гавайях, составляет приблизительно всего 1,6 тысячи особей.

Напомним, ранее в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая возле дороги сняли на видео редкого дальневосточного леопарда, который поднимался по скалистому склону.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше