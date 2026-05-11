Водитель автобуса выехал на встречную полосу — полиция проводит проверку

Сотрудники полиции Владивостока организовали проверку после того, как в сети появилась видеозапись грубого нарушения правил дорожного движения. На кадрах видно, как водитель маршрутного автобуса № 54А в районе остановки «Дальпресс» на Океанском проспекте выехал на полосу встречного движения на светофоре, едва не спровоцировав аварию.
Таким образом он нарушил пункт, который запрещает движение по встречной полосе на дорогах с двусторонним движением, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, сплошной разметкой или разметкой с прерывистой линией слева.
Госавтоинспекция напоминает: за нарушение правил расположения транспорта на проезжей части предусмотрен административный штраф в размере 2250 рублей.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.