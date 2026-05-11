В Якутии на реке Амге перевернулась лодка с двумя людьми

Ранее в Томской области после опрокидывания маломерного судна на реке Назинская пропали трое человек. Инцидент случился в ночь на субботу недалеко от села Назино Александровского района. На борту находились четыре человека. Одному из них удалось самостоятельно добраться до берега, а судьба остальных пока неизвестна. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают сотрудники прокуратуры.