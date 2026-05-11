В Якутии на реке Амге перевернулась лодка с двумя людьми

В Якутии на реке Амгe лодка наскочила на затопленное дерево, перевернулась и затонула. Один из двоих находившихся на борту сумел выбраться и сообщить о случившемся. Судоводителя ищут, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Источник: Life.ru

«Предварительно установлено, что 8 мая около 18:00 (12:00 мск) по реке Амге в 45 километрах от посёлка Верхняя Амга Алданского района Республики Саха (Якутия) следовала лодка, на которой находилось два человека. В ходе следования произошло столкновение с затопленным деревом, от чего лодка перевернулась, два человека оказались в воде», — уточнили в ведомстве.

Следователи организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Якутская транспортная прокуратура также выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее в Томской области после опрокидывания маломерного судна на реке Назинская пропали трое человек. Инцидент случился в ночь на субботу недалеко от села Назино Александровского района. На борту находились четыре человека. Одному из них удалось самостоятельно добраться до берега, а судьба остальных пока неизвестна. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают сотрудники прокуратуры.

