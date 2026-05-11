NYT: в Техасе обнаружили тела шестерых человек в грузовом вагоне

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Тела шестерых человек были обнаружены в грузовом вагоне на железнодорожной станции в городе Ларедо, штат Техас. Об этом сообщила газета The New York Times.
По ее информации, личности погибших и обстоятельства их смерти пока не установлены. Полиция проводит расследование.
Как отмечает газета, Ларедо расположен на границе США и Мексики. Накануне днем температура воздуха в городе превысила 32 градуса Цельсия, при этом температура внутри вагонов значительно возрастает. Власти пока не подтвердили, были ли погибшие мигрантами, пытавшимися пересечь границу с США. Однако газета напоминает, что за последнее десятилетие произошло несколько подобных случаев.