Пожар на придомовой парковке расследуют во Владивостоке

Примгидрометцентр напоминает о повышенных рисках пожарной опасности по метеоусловиям. В регионе установилась сухая тёплая погода, при которой любая искра, непотушенный окурок может привести к обширному пожару. Сегодня погодные условия существенно не изменятся: на севере местами небольшой дождь возможен, на остальной территории — без существенных осадков, температура воздуха +22…+27°C, на побережье +16…+21°C, ветер южный умеренный до сильного, на севере местами сильный.