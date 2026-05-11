Пожар на придомовой парковке расследуют во Владивостоке

В тушении принимали участие соседи из дома № 1к4: в доме установлена локальная система пожаротушения, они протянули гидранты на улицу и смогли предотвратить распространение племени по косогору до приезда пожарных, но легковые автомобили уничтожены полностью.
Местные жители сейчас ищут очевидцев происшествия. Соседи подозревают, что это мог быть поджог, и сейчас собирают информацию с автомобильных регистраторов, ищут очевидцев. Всех, кто что-то знает об этом происшествии, просят сообщить по телефону
Возгорания во Владивостоке вчера также регистрировали в районе частного сектора на улице Берёзовой, предположительно горел сваленный за участками хлам, в том числе груда досок, а также в районе полузаброшенного частного сектора у остановки «Дальпресс» — горел старый дом.
Примгидрометцентр напоминает о повышенных рисках пожарной опасности по метеоусловиям. В регионе установилась сухая тёплая погода, при которой любая искра, непотушенный окурок может привести к обширному пожару. Сегодня погодные условия существенно не изменятся: на севере местами небольшой дождь возможен, на остальной территории — без существенных осадков, температура воздуха +22…+27°C, на побережье +16…+21°C, ветер южный умеренный до сильного, на севере местами сильный.
Также 10 мая во Владивостоке на ходу загорелся автобус, следовавший по маршруту № 20. Водитель заметил дым и успел высадить пассажиров на остановке «Русская улица», так что пострадавших при ЧП нет, но маршрутка уничтожена полностью.