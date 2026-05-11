Бастрыкин взял на контроль нападение собаки на инвалида в Красноярске

Руководитель краевого главка Алексей Еремин должен будет доложить, что реально делается для безопасности людей и отлова агрессивных животных.

В Красноярске бездомная собака набросилась на мужчину-инвалида прямо у остановки в Октябрьском районе. Это случилось в марте 2026 года. Обращение мужчины в компетентные органы не принесло результатов, жалобы остались без ответа. Пострадавший чудом избежал травм.

Теперь в ситуацию вмешался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он узнал о проблеме из обращения в соцсети ведомства и потребовал отчёта от местного управления СК. Уголовное дело уже возбуждено.

Руководитель краевого главка Алексей Еремин должен будет доложить, что реально делается для безопасности людей и отлова агрессивных животных. Ход проверки контролирует центральный аппарат ведомства.

Напомним, ранее Красноярский краевой суд отклонил иск активистов, требовавших запретить усыпление бездомных животных. Ответчиками выступали заксобрание, губернатор Михаил Котюков, минприроды и краевое правительство, сообщали в объединённой пресс-службе судов.