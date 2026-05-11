Онищенко: вспышка хантавируса на лайнере могла быть врачебным экспериментом

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru допустил, что вспышка смертельного хантавируса на круизном судне MV Hondius могла быть частью эксперимента. Специалист, однако, отметил, что в этой версии есть важные нюансы.
Напомним, 10 мая стало известно, что круизное судно, на котором произошла вспышка хантавируса, пришло к испанскому острову Тенерифе. Местные СМИ сообщают, что пассажиры будут оставаться на судне до прибытия репатриационных рейсов.
Власти Испании разработали специальный протокол для эвакуации людей с лайнера. Они также заверили, что прибытие MV Hondius к берегам Канарских островов не несет риск для местного населения. После эвакуации людей судно отправят в Нидерланды для дезинфекции.
Хантавирус на лайнере был выявлен у восьми человек. Трое пассажиров умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Всего на борту судна находилось около 150 человек.
«Вспышка хантавируса на лайнере — хорошая почва для размышлений. Судно зашло в порт. Я сторонник того, чтобы туда допустили только специалистов, люди должны пройти карантин. Не стоит еще больше раскалять общество, там и так все паникуют. Самое важное, и я предлагал это ранее, нужно исключить любую преднамеренность этой ситуации. Звучит цинично, но кто-то мог попытаться провести эксперимент на очень удобной группе людей. Такое вполне возможно. Но для чистоты эксперимента на борту должны были находиться и те, кто его проводит», — пояснил врач.
Онищенко сравнил вспышку вируса с трагедией во время сброса атомных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки.
«Там сидели группы врачей, которые хладнокровно наблюдали, как люди умирают, описывали все это. С одной стороны, они не могли им ничем помочь, потому что они получили огромные дозы радиации, с другой стороны, это выглядело как опыты над лабораторными животными. Все это документировалось. Что касается вспышки вируса, сейчас она интересна только специалистам», — добавил врач.
