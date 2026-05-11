Восемь лесных пожаров действуют в Хабаровском крае

В крае, по информации минлесхоза, на утро 11 мая 2026 года продолжают действовать 8 лесных пожаров, 1 из которых локализован.
Хабаровский район — 2 очага, 1 локализован: на площади 80 га расположен на удалении 5,6 км от пос. Кукан; очаг на площади 80 га расположен на удалении 6,3 км от пос. Победа.
Солнечный округ: очаг на площади 61 га расположен на удалении 15 км от пос. Горин.
Район имени Лазо — 3 очага: на площади 15 га, 2 км от пос. Дурмин; на площади 15 га, 5 км от с. Марусино; на площади 15 га, 5 км от с. Киинск.
Верхнебуреинский район: очаг на площади 35 га, на удалении 3,5 км от пос. Тырма.
Бикинский округ: очаг на площади 1,7 га, на удалении 7,3 км от пос. Перелесок.
Все возгорания находятся на достаточном удалении от населенных пунктов и объектов экономики, отмечают в минлесхозе Хабаровского края, угрозы нет. Работы по ликвидации пожаров продолжаются.