Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь лесных пожаров действуют в Хабаровском крае

Все они расположены далеко от поселений, угрозы людям и инфраструктуре нет.

Источник: AmurMedia

В крае, по информации минлесхоза, на утро 11 мая 2026 года продолжают действовать 8 лесных пожаров, 1 из которых локализован.

Хабаровский район — 2 очага, 1 локализован: на площади 80 га расположен на удалении 5,6 км от пос. Кукан; очаг на площади 80 га расположен на удалении 6,3 км от пос. Победа.

Солнечный округ: очаг на площади 61 га расположен на удалении 15 км от пос. Горин.

Район имени Лазо — 3 очага: на площади 15 га, 2 км от пос. Дурмин; на площади 15 га, 5 км от с. Марусино; на площади 15 га, 5 км от с. Киинск.

Верхнебуреинский район: очаг на площади 35 га, на удалении 3,5 км от пос. Тырма.

Бикинский округ: очаг на площади 1,7 га, на удалении 7,3 км от пос. Перелесок.

Все возгорания находятся на достаточном удалении от населенных пунктов и объектов экономики, отмечают в минлесхозе Хабаровского края, угрозы нет. Работы по ликвидации пожаров продолжаются.