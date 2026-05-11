Подросток на мопеде сбил женщину на пешеходном переходе и уехал

Во Владивостоке разыскивают подростка, который 10 мая в 16:35 сбил женщину на пешеходном переходе между Автовокзалом и станцией «Вторая Речка». По словам очевидца, перед столкновением водитель мопеда встал на заднее колесо, а при приземлении передней частью ударил пострадавшую.
В результате женщина получила перелом пальца, ушибы носа, челюсти и губ, а также другие травмы. С места происшествия нарушитель скрылся вместе со своими друзьями.
Предполагаемому виновнику около 15−16 лет, его рост примерно 183 сантиметра, волосы русые с чёлкой. На нём был чёрный MTB-шлем.
Мопед чёрный, без номеров, со снятыми элементами кузова и двойным выхлопом по бокам. Вместе с двумя приятелями парень уехал в сторону улицы Русской примерно в 16:42. Он назвался именем Прохоров Кирилл, но достоверность этих данных под большим вопросом.