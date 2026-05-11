Подросток на мопеде сбил женщину на пешеходном переходе и уехал

Во Владивостоке разыскивают подростка, который 10 мая в 16:35 сбил женщину на пешеходном переходе между Автовокзалом и станцией «Вторая Речка». По словам очевидца, перед столкновением водитель мопеда встал на заднее колесо, а при приземлении передней частью ударил пострадавшую.