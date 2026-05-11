Подруга найденного мертвым инженера выдвинула свою версию трагедии

Подруга погибшего в Перми инженера Андрея назвала свою версию трагедии. В беседе с aif.ru Наталья рассказала, кого она винит в смерти близкого человека.
Напомним, вечером 24 апреля мужчина сел в такси, чтобы доехать до дома в микрорайоне Левшино. Он выехал около 21:45, однако по дороге пропал. На следующий день утром рабочие обнаружили его на улице Соликамской, 307. Тогда он еще был жив, но вскоре скончался.
Уточняется, что в момент обнаружения он был лишь в футболке, нижнем белье и носках. Его куртка, штаны, рюкзак, телефон и ключи от квартиры исчезли, банковские карты при этом остались у него.
Андрей работал инженером-конструктором, семьи у него не было. Мужчину похоронили 29 апреля в поселке Майкор.
По словам таксиста, с которым ехал Андрей, мужчина внезапно попросил его остановить машину на середине пути и вышел. Куда он направился — неизвестно. Предварительно, во время инцидента Андрей был выпившим.
Наталья подчеркнула, что не верит в версию таксиста.
«Он показался очень странным, этот водитель. Мы названивали ему три дня, после того, как это случилось. Он не отвечал. Как только обратились к очевидцам в социальных сетях, попросили о помощи, тогда он начал названивать. Позвонил, сказал: “Ой, вы не подумайте, что это я. Я уже три года в тарифе комфорт работаю. Он просто вышел из машины”. Но, а как он вышел? Кто знает Андрея, они уверены, что если он поехал домой, он бы не вышел просто так по пути. Значит, что-то в такси произошло или водитель его выгнал. Андрей нормальный, адекватный человек. Он просто так никуда не уйдет», — подчеркнула женщина.
Наталья допускает, что таксист не напрямую связан с гибелью ее друга, однако мог косвенно на это повлиять. Например, выгнать Андрея из машины, когда последнему стало плохо.
«Даже если он не при чем, он не довез человека до дома. Я сама работала кондуктором, если человеку становилось плохо, мы вызывали скорую, не бросали, в любом случае, даже если человек был пьяным. А он высадил Андрея где-то посреди лесополосы», — добавила она.
