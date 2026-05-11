На Второй Речке во Владивостоке полностью сгорел автобус № 20

Водитель почувствовал запах дыма, остановился и успел высадить пассажиров.

Источник: Аргументы и факты

Днём в воскресенье, 10 мая, во Владивостоке на Второй Речке загорелся автобус 20-го маршрута. Заметив дым во время движения, водитель сразу остановился и высадил пассажиров — после этого пламя охватило салон. Прибывшие пожарные потушили автобус, но он выгорел полностью: нет окон, обвалилась крыша, всё внутри почернело.

Шофёр объяснил окружающим, что заметил дым за рулём, съехал на улицу Русскую и велел пассажирам покинуть салон. К моменту приезда пожарных автобус был уже полностью объят огнём.

В управлении транспорта администрации Владивостока уточнили, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания пока не установлена, её предстоит выяснить компетентным органам.

Это автобус малого класса, обслуживающий маршрут № 20 «Давыдова — Автовокзал». Перевозчик — компания «РостТранс». Согласно контракту, по выходным на линии должен работать один автобус, так что сегодня жители Второй Речки, вероятно, останутся без этого транспорта.