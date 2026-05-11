На Второй Речке во Владивостоке полностью сгорел автобус № 20

Днём в воскресенье, 10 мая, во Владивостоке на Второй Речке загорелся автобус 20-го маршрута. Заметив дым во время движения, водитель сразу остановился и высадил пассажиров — после этого пламя охватило салон. Прибывшие пожарные потушили автобус, но он выгорел полностью: нет окон, обвалилась крыша, всё внутри почернело.