Жители юга Приморья просят помощи с очередным конфликтным тигром

Отметим, что в 2025 и 2026 годах Хасанский район, включая Филипповку, уже неоднократно сталкивался с конфликтными тиграми. К ситуации подключали даже прокуратуру, проверка которой показала, что в Филипповке и других населённых пунктах муниципалитета есть жилые кварталы без уличного освещения, имеются проблемы с вывозом бытовых отходов (мусорные площадки переполнены), а домашний скот находится на неконтролируемом выпасе, потому что отсутствуют площади для выпаса организованного. А всё это — факторы, повышающие риск выхода тигров в населённые пункты.