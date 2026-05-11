Жители юга Приморья просят помощи с очередным конфликтным тигром

10 мая в тёмное время суток на территории села обнаружили погибшего телёнка. У него был перебит позвоночник в районе шеи, на теле обнаружены следы, похожие на раны от когтей и клыков. Сельчане полагают, что на телёнка напал дикий зверь, возможно, тигр.
В Охотнадзор местные жители уже обратились, но специалистов якобы обещали направить в Филипповку только 12 мая, после выходных. Сельчане опасаются, что зверь, которому не дали утащить добычу, до сих пор голоден и может снова вернуться.
Отметим, что в 2025 и 2026 годах Хасанский район, включая Филипповку, уже неоднократно сталкивался с конфликтными тиграми. К ситуации подключали даже прокуратуру, проверка которой показала, что в Филипповке и других населённых пунктах муниципалитета есть жилые кварталы без уличного освещения, имеются проблемы с вывозом бытовых отходов (мусорные площадки переполнены), а домашний скот находится на неконтролируемом выпасе, потому что отсутствуют площади для выпаса организованного. А всё это — факторы, повышающие риск выхода тигров в населённые пункты.
С 2025 года в Приморье как минимум два человека погибли при нападении тигров. Любителя подлёдной рыбалки раненый тигр задрал под селом Зимники Дальнереченского района, животное пришлось застрелить из-за его крайней агрессивности. А в 20 километрах от села Извилинка Чугуевского округа тигр атаковал охотника, который привёз корм для копытных животных на подкормочную площадку. Зверя-убийцу отловили, он тоже был ранен, но его удалось обездвижить и перевезти в реабилитационный центр под наблюдение ветеринаров.
Ещё один приморец предположительно мог погибнуть при нападении тигра в начале января 2025 года, мужчина остаётся пропавшим без вести с 1 января 2025 года. Он перестал выходить на связь с родственниками после того, как покинул населённый пункт Орловка, куда приезжал работать.