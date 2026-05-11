С начала 2026 мошенники выманили у красноярцев 855 млн рублей

За последнюю неделю 97 жителей Красноярского края перевели аферистам больше 53 млн рублей.
Одни вложились в фальшивые инвестпроекты, другие под диктовку лжесотрудников банков и силовиков перегнали сбережения на «безопасные счета», третьи оплатили несуществующие покупки на сайтах-клонах.
А всего с начала 2026 года жертвами дистанционных мошенников стали уже 2056 человек, общая сумма ущерба достигла 855 млн рублей.
По каждому факту возбуждены уголовные дела.
Суды удовлетворили 78 исков к посредникам, вернув пострадавшим почти 27,5 млн рублей.