Пьяный хабаровчанин ломился в квартиру с пистолетом жены и напугал соседей

Жильцы дома на улице Аксенова в Хабаровске вечером 7 мая пережили несколько минут самого настоящего страха: в их дверь ломился нетрезвый мужчина, угрожая пистолетом. Перепуганные люди набрали полицию, и на место незамедлительно выехали наружные наряды, сообщили в УМВД по региону.
Как выяснилось позже, зачинщиком конфликта оказался 38-летний горожанин, который до этого мирно, как ему казалось, распивал спиртное в гостях у знакомого. В процессе застолья что-то пошло не так, возникла ссора с другими жильцами, и мужчина решил выяснить отношения самым радикальным способом — с оружием в руках. Патрульные оперативно доставили всех участников конфликта в отдел полиции.
При досмотре у буйного гостя изъяли травмат. Документы на оружие, как назло, оказались оформлены на его супругу. Теперь по факту нарушения правил ношения и хранения оружия материалы будут направлены в уполномоченный орган для принятия решения.
Агрессивному поведению хабаровчанина дадут правовую оценку участковые уполномоченные. Они уже проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Так что вечер, начавшийся с рюмки, закончился полицейским протоколом, изъятым пистолетом и, вероятно, очень неприятным разговором с женой, чье оружие отправилось в полицейский сейф.