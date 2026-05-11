В Омске начал работу штаб по ликвидации подтоплений в Осташково

В Омской области начал работу межведомственный оперативный штаб, который занимается ситуацией на подтопленных территориях. Его создали по поручению губернатора Виталия Хоценко.
Штаб будет работать непосредственно в микрорайоне Осташково. Основная задача — организовать помощь садоводам, чьи участки попали в зону подтопления, и координировать работы по отводу воды.
Руководителем штаба назначен заместитель председателя правительства Омской области Алексей Ромахин. В состав вошли представители региональных министерств безопасности, транспорта, природных ресурсов и экологии, энергетики и ЖКХ, сотрудники ГУ МЧС по Омской области, прокуратуры, а также экологи, общественники и учёные-гидрогеологи.
По словам Алексея Ромахина, на месте организуют дежурную службу, которая будет оперативно реагировать на обращения жителей. Также в зоне подтопления постоянно будут находиться аварийные бригады и пожарно-спасательные подразделения.
Ежедневно на проблемных территориях проходят выездные совещания. В них участвуют профильные службы, представители садовых товариществ и хозяйствующих субъектов. По итогам встреч принимаются решения о дальнейших работах.
К отводу паводковых вод подключилась и компания АО «ТГК-11». Как сообщил генеральный директор организации Дмитрий Бондарь, совместно с региональными властями компания проводит работы на территориях, прилегающих к золоотвалу ТЭЦ-5.
В СНТ обустроили водоотводные траншеи, по которым вода уходит в сторону золоотвала. Там организована откачка. Сейчас круглосуточно работают семь единиц техники общей производительностью 1 500 кубометров в час.
С начала паводкового сезона, по данным компании, уже перекачано более 1,6 млн кубометров воды. Её направляют в технологический цикл станции. Кроме того, специалисты расчищают и углубляют дренажные траншеи на территориях садовых товариществ.
Информацию о принимаемых мерах садоводам передают через руководителей СНТ и официальные каналы. Штаб также ежедневно докладывает губернатору о ситуации и результатах работы.