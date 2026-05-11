Marca: болельщики «Барселоны» закидали камнями автобус своей команды

Болельщики футбольного клуба «Барселона» по ошибке закидали камнями автобус своей команды перед матчем чемпионата Испании.

Источник: Аргументы и факты / Здоровье

Болельщики испанского футбольного клуба «Барселона» по ошибке забросали камнями автобус, в котором ехали игроки и остальные члены этой команды, сообщила газета Marca.

Инцидент произошёл перед матчем национального чемпионата. Также камнями закидали другой автобус, в котором находились представители клуба «Реал», выступившего вторым участником игры.

В этом матче, который прошёл на стадионе «Спотифай Камп Ноу», «Барселона» победила со счётом 2:0 и досрочно стала чемпионом страны.

Напомним, в мае 2023 года «Барселона» также победила в футбольном первенстве Испании. При этом игроки этой команды были вынуждены убегать в раздевалку из-за болельщиков клуба «Эспаньола», проигравшего в матче.

В феврале 2023 года болельщики футбольных клубов «Бешикташ» и «Антальяспор» во время матча чемпионата Турции забросали футбольное поле мягкими игрушками, которые решили отправить детям, пострадавшим от разрушительных землетрясений в стране.