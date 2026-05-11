Спасатели эвакуировали с Эльбруса двух туристов с обморожениями

Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Представители экстренных служб пояснили, что для проведения работ были задействованы десять специалистов и три единицы техники.
По их словам, спасённых жителей Донецкой области доставили на поляну Азау.
«Мужчин, предварительно, с обморожением, передали бригаде медиков», — говорится в сообщении.
10 мая группа альпинистов застряла на вершине Эльбруса — спасатели выдвинулись на высоту 5,1 тыс. м в условиях метели, мороза и околонулевой видимости.
Позже специалисты МЧС обнаружили и приступили к эвакуации двух путешественников.