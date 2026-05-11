Шесть тел нашли в товарном вагоне на границе США и Мексики

Ранее сообщалось, что посольство России в Армении начало проверку по факту гибели женщины в Ереване. В дипломатическом представительстве заявили, что будут выяснять обстоятельства смерти. Следователи и сотрудники полиции установили личность погибшей. По данным СМИ, это русская по национальности Валентина Орлова. Тело россиянки нашли повешенным на территории возле Института ботаники на улице Ачаряна в Ереване. Охранник заметил его вечером и вызвал полицию. На месте работали сотрудники местного Следственного комитета. Предварительно, правоохранители рассматривают версию убийства.