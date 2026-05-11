Шесть тел нашли в товарном вагоне на границе США и Мексики

Шесть тел найдены в товарном вагоне в американском городе Ларедо. Трупы обнаружил сотрудник компании Union Pacific, который отвечал за погрузку и разгрузку составов на железнодорожной станции. Об этом сообщает The New York Times.

«Работник железнодорожной компании Union Pacific обнаружил их на железнодорожной станции в отдалённом районе недалеко от мексиканской границы. Позже полиция и пожарные подтвердили, что люди мертвы», — говорится в сообщении.

Личности погибших пока не установили. Полиция начала расследование.

За последнее десятилетие в приграничных городах США произошло несколько похожих инцидентов. Людей находили мёртвыми в грузовых поездах или грузовиках. Многие из жертв были мигрантами.

Ранее сообщалось, что посольство России в Армении начало проверку по факту гибели женщины в Ереване. В дипломатическом представительстве заявили, что будут выяснять обстоятельства смерти. Следователи и сотрудники полиции установили личность погибшей. По данным СМИ, это русская по национальности Валентина Орлова. Тело россиянки нашли повешенным на территории возле Института ботаники на улице Ачаряна в Ереване. Охранник заметил его вечером и вызвал полицию. На месте работали сотрудники местного Следственного комитета. Предварительно, правоохранители рассматривают версию убийства.

