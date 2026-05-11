Nepal News: самолет из Стамбула загорелся при посадке в аэропорту Непала

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Turkish Airlines рейса Стамбул — Катманду загорелся при посадке в международном аэропорту Трибхуван непальской столицы. Об этом со ссылкой на администрацию воздушной гавани сообщил портал Nepal News.
Во время посадки произошло возгорание одного из колес шасси. На одном из опубликованных в соцсетях видео заметны пламя и дым в районе шасси во время движения самолета по взлетно-посадочной полосе.
На борту самолета находились от 284 до 289 человек, включая 11 членов экипажа. Все они были эвакуированы по аварийным выходам, пострадавших нет. Начато расследование инцидента.
Узнать больше по теме
Непал: горная страна, в которой вспыхнули протесты
Страна, затерянная в Гималаях, давно притягивает внимание путешественников и исследователей. Непал известен своей историей, культурным наследием и природными контрастами. В этой статье мы подробно рассмотрим, где находится Непал, кому он принадлежит, какие природные и культурные особенности отличают эту страну.Читать дальше