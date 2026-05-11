Вышел из такси и исчез: друзья раскрыли детали гибели полуголого пермяка

30-летний житель Перми Андрей вызвал такси, чтобы доехать до дома вечером 24 апреля и исчез. Мужчина вышел на середине дороги, а на следующий день его нашли мертвым. Друзья и знакомые до сих пор не знают, что произошло.
Тайна, покрытая мраком, начала проясняться, когда близкие погибшего начали выяснять детали той роковой поездки. Подробности — в материале aif.ru.
Страшная находка: на утро его нашли полураздетым.
Вечером 24 апреля 30-летний Андрей вызвал такси, чтобы поехать домой в микрорайон Левшино. Но не доехал до места назначения и исчез. Друзья и знакомые забили тревогу.
Выяснилось, что в тот вечер Андрей вышел из машины, не доехав до дома, и ушел в неизвестном направлении. По словам таксиста, мужчина внезапно попросил остановить машину на середине пути и вышел. Куда он направился — неизвестно. Предварительно, во время инцидента Андрей был выпившим.
Утром 25 апреля Андрея нашли недалеко от места пропажи — на улице Соликамской, 307. Страшная картина предстала перед местными рабочими: мужчина был лишь в футболке, нижнем белье и носках. Исчезли куртка, штаны, рюкзак, телефон и ключи от квартиры. При этом банковские карты остались при нем.
В момент обнаружения Андрей был еще жив, однако спасти его не успели. Он скончался.
Мужчину похоронили 29 апреля в поселке Майкор. Андрей работал инженером-конструктором, семьи у него не было. Тридцать лет — расцвет жизни, карьера, планы. И вдруг — всё. Пустота. И никаких внятных ответов.
Первые детали трагедии.
Причина смерти пропавшего при странных обстоятельствах пермяка до сих пор неизвестна, однако некоторые детали друзья все же смогли выяснить.
Его подруга Наталья рассказала, что известно о последних часах из жизни Андрея.
«До сих пор ничего о событиях того дня не известно. Полиция сказала, нужно ждать результатов экспертиз. Таксист, который видел его последним, нам позвонил, сказал, что Андрей сам вышел из машины и ушел. Больше он ничего не знает», — пояснила женщина.
Знакомые характеризуют его как светлого и доброго человека, вредных привычек у него не было.
Коллега Андрея Ирина (имя изменено) рассказала, что работала с ним в одном кабинете.
«Мы с Андреем долго работали вместе, сидели в одном кабинете. Я вводила его в курс дела, обучала, он быстро все схватывал, был умным. Вроде, он курил, но точно сказать не могу. Никогда ничего плохого не говорил. Я не работаю с ним 1,5 года, с тех пор не видела», — рассказала она.
Ирина добавила, что Андрей всегда был хорошим человеком, и она до сих пор не понимает, как он мог так рано умереть. Друзья описывают его как абсолютно адекватного человека, без вредных привычек. Да, мог выпить, но не до такой степени, чтобы раздеться среди ночи в лесу и умереть от переохлаждения. Что-то здесь явно не так.
Подозрительный таксист: молчал три дня, а потом начал звонить.
Наталья подчеркнула, что не верит в версию таксиста.
«Он показался очень странным, этот водитель. Мы названивали ему три дня, после того, как это случилось. Он не отвечал. Как только обратились к очевидцам в социальных сетях, попросили о помощи, тогда он начал названивать. Позвонил, сказал: “Ой, вы не подумайте, что это я. Я уже три года в тарифе комфорт работаю. Он просто вышел из машины”. Но, а как он вышел? Кто знает Андрея, они уверены, что если он поехал домой, он бы не вышел просто так по пути. Значит, что-то в такси произошло или водитель его выгнал. Андрей нормальный, адекватный человек. Он просто так никуда не уйдет», — подчеркнула женщина.
Наталья допускает, что таксист не напрямую связан с гибелью ее друга, однако мог косвенно на это повлиять. Например, выгнать Андрея из машины, когда последнему стало плохо.
«Даже если он не при чем, он не довез человека до дома. Я сама работала кондуктором, если человеку становилось плохо, мы вызывали скорую, не бросали, в любом случае, даже если человек был пьяным. А он высадил Андрея где-то посреди лесополосы», — добавила она.
Прошло больше двух недель, а ясности нет. Родные и друзья Андрея остаются с болью и вопросами, на которые пока нет ответов.